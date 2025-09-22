إعلان

إصابة ضابط إسرائيلي بإطلاق نار شمال قطاع غزة

كتب : مصراوي

02:17 م 22/09/2025

الجيش الإسرائيلي

وكالات

أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بإصابة ضابط بجروح متوسطة نتيجة إطلاق نار من قِبل عناصر من المقاومة الفلسطينية في شمال قطاع غزة.

وفي وقتٍ سابق من اليوم، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوقوع حدث أمني صعب في قطاع غزة، دون تقديم أي تفاصيل أخرى.

ويتزامن ذلك مع تكثيف جيش الاحتلال عملياته العسكرية في مختلف مناطق القطاع الفلسطيني المُدمر، أهمها مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد 26 شخصًا منذ فجر اليوم، بينهم 22 في المدينة.

