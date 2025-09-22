هل تصل العلاقات بين مصر وإسرائيل إلى الحرب؟.. عمرو موسى يرد (فيديو)

كتبت- أسماء البتاكوشي:

في ظل تصاعد التوتر بين القاهرة وتل أبيب، استبعد وزير الخارجية الأسبق والأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى أن تصل الأمور إلى مواجهة عسكرية مباشرة، موضحًا أن ما يجري في الوقت الحالي هو حرب سياسية وإعلامية أكثر من كونه صراعًا ميدانيًا.

وشدد موسى، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب عبر قناة إم بي سي مصر، على أن النقاش حول الحرب ليس مناسبًا في هذه المرحلة، مؤكدًا أن على الدول أن تُمنح الفرصة لإدارة الخلافات دبلوماسيًا، بدلًا من الانجرار إلى سيناريوهات تصعيدية.

ووصف موسى الاتهامات الإسرائيلية لمصر بخرق الاتفاقيات بأنها جزء من أدوات الضغط والبلبلة التي تمارسها تل أبيب، معتبرًا أن هذه الممارسات تدخل في إطار "حرب سياسية مكشوفة".

وفي حديثه عن التحالفات الإقليمية، توقف موسى عند توقيع السعودية اتفاقًا دفاعيًا مع باكستان، واعتبره مؤشرًا على أن الدول العربية لم تعد تكتفي بالاعتماد على طرف واحد لحمايتها، بل تبحث عن بدائل وشراكات أوسع في ظل السياسات الإسرائيلية الراهنة.

كما أكد أن إسرائيل، بسياساتها الحالية، "لن تنجح في تأمين نفسها على المدى الطويل"، لافتًا إلى أن الأمن الحقيقي لا يمكن أن يتحقق إلا عبر حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

وختم موسى بالتنبيه إلى أن الدعم الأميركي الكبير لإسرائيل "ليس بلا نهاية"، مشيرًا إلى أن حالة الرفض الدولي في تزايد، بل وتمتد حتى داخل المجتمع اليهودي في الولايات المتحدة، حيث بدأت أصوات تعلو اعتراضًا على نهج تل أبيب.