"الاشتراكي الفرنسي" يدعو لرفع العلم الفلسطيني على كل البلديات

وكالات

دعا الأمين العام للحزب الاشتراكي الفرنسي أوليفييه فور، إلى أن "يرفرف" العلم الفلسطيني على كل البلديات اليوم الاثنين الموافق 22 سبتمبر، مطالبًا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـ"الموافقة" على هذه المبادرة.

وقال فور، إن الاعتراف بدولة فلسطينية خطوة في طريق حل الدولتين. ووجه فور حديثه لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قائلًا: "نقول لنتنياهو أننا لن نقبل بفكرة إسرائيل الكبرى وللشعب الفلسطيني حق تقرير المصير".

وأضاف أن وزير الداخلية برونو ريتايو يسعى للتضييق على المتضامنين مع الشعب الفلسطيني.

وقال الأمين العام للحزب الاشتراكي: "على وزير الداخلية أن يرحل إذا أراد التحالف مع أعداء الرئيس إيمانويل ماكرون (رئيس فرنسا)".

وكان وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو، قد اعترض على رفع العلم الفلسطيني على واجهة بلدية مدينة نانت، قائلًا إن "واجهة مبنى البلدية ليست لوحة إعلانية".