متعلق بالنووي.. زعيم كوريا الشمالية يضع شرطًا للتباحث مع واشنطن

كشف الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، اليوم الاثنين، أن بلاده ترحب بإجراء محادثات مع الولايات المتحدة بشرط أن تتخلى واشنطن عن الحديث عن نزع سلاح بيونج يانج النووي.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء عن كيم قوله: "إن بيونج يانج لديها نية لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة إذا تخلت واشنطن عن مخاوفها الجوفاء بشأن نزع السلاح النووي، مشيرا إلى أنه يحتفظ بذكريات جيدة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب".

وجاءت تصريحات كيم خلال خطابه في اجتماع برلماني رئيسي عقد يومي السبت والأحد، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية.

أضاف كيم: "إذا تخلت الولايات المتحدة عن هاجسها الأجوف بنزع السلاح النووي، وأرادت متابعة التعايش السلمي مع كوريا الشمالية بعد الاعتراف بالواقع، فلا يوجد سبب لعدم جلوسنا مع الولايات المتحدة".

وتابع: "إنني شخصيا لا أزال أحتفظ بذكريات جيدة مع الرئيس الأمريكي ترامب"، وفقا لسكاي نيوز.

وقال زعيم الشطر الكوري الشمالي، متطرقا إلى الحديث عن كوريا الجنوبية، إنه لن يجري محادثات مع الجنوب أبدا، مؤكدا أن الشمال لن يسعى أبدا إلى الاتحاد مع كوريا الجنوبية.