أكسيوس: ترامب سيجتمع بقادة مصر وتركيا و4 دول عربية الثلاثاء

وكالات

قال موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين عربيين، الأحد، إن من المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قادة دول عربية وإسلامية يوم الثلاثاء المقبل على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك؛ لبحث سبل إنهاء الحرب في غزة.

وأشار الموقع، إلى أن البيت الأبيض أرسل دعوات إلى القادة لحضور الاجتماع المقرر عقده يوم الثلاثاء، بما في ذلك قادة مصر والسعودية والإمارات وقطر والأردن وتركيا.

ومن المرتقب، أن يتم الاجتماع بين ترامب والقادة العرب والمسلمين قبل أيام من استضافته رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض يوم 29 سبتمبر الجاري.

وذكرت المصادر، أن ترامب يريد من الدول العربية الإسلامية المشاركة في خطة ما بعد الحرب بغزة، وكذلك إرسال قوات تحل محل جيش الاحتلال الإسرائيلي، موضحة أن من المتوقع أن يطلب القادة العرب من الرئيس الأمريكي الضغط على نتنياهو لإنهاء الحرب والتراجع عن ضم أجزاء من الضفة الغربية.

وأوضحت المصادر، أن من المتوقع أن يعقد ترامب اجتماعا منفصلا في اليوم نفسه مع عدد من القادة الخليجيين مثل السعودية والإمارات وقطر وعمان والبحرين والكويت.

وكشفت المصادر، أن من بين القضايا الرئيسية التي ستتم مناقشتها في الاجتماع مخاوف دول الخليج من الغارة الإسرائيلية على الدوحة.

ويؤكد مسؤولون عرب، ان دول الخريج تسعى للحصول على ضمانات أمريكية بعدم تكرار مثل هذا الهجوم.