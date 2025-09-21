75 شهيدًا و304 مصابًا خلال يوم واحد

وكالات

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، استشهاد 75 فلسطينيًا وإصابة 304 آخرين جراء القصف الإسرائيلي خلال يوم واحد.

وأضافت الوزارة أن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 ارتفع إلى 65 ألفا و283 شهيدا و166 ألفا و575 مصابا، مع استمرار العمليات العسكرية وتأزم الوضع الإنساني في القطاع.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته العسكرية المكثفة على مدينة غزة وكامل القطاع. ويقول الجيش إنه هدم نحو 20 من أبراج المدينة خلال الأسبوعين الماضيين.