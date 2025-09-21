إعلان

الأردن يعلن إيقاف حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين من الجانب الإسرائيلي

01:15 م الأحد 21 سبتمبر 2025

جسر الملك حسين - أرشيفية

وكالات

أعلن الأمن العام الأردني، اليوم الأحد، إعادة إيقاف حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين من الجانب الإسرائيلي.

وأهاب الأمن العام، في منشور عبر منصة "إكس"، بالمسافرين متابعة وسائل الإعلام لحين إعادة فتح المعبر.

ومن جانبها، قالت سلطة المطارات الإسرائيلية، إن جسر الملك حسين لن يُفتح أمام حركة العبور اليوم.

وأمس السبت، أعلنت إدارة أمن الجسور الأردنية إعادة فتح جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين يوم الأحد، فيما ستبقى حركة المعبر التجاري (الشحن) مغلقة حتى إشعار آخر.

ودعت مستخدمي الجسر إلى التقيد بالمواعيد المحددة، توفيراً لجهدهم ووقتهم، بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وكانت إسرائيل أغلقت المعبر الوحيد بين الضفة الغربية المحتلة والأردن عقب مقتل اثنين من جنودها، على يد أردني وصل إلى المعبر على متن شاحنة تحمل مساعدات إنسانية من المملكة إلى قطاع غزة.

الأردن الإسرائيلي حركة المسافرين جسر الملك حسين الأمن العام الأردني
