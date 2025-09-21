وكالات

كشف فان جونز، معلق سياسي في شبكة "سي إن إن"، أن الناشط الأمريكي تشارلي كيرك أرسل إليه رسالة مباشرة على حسابه بمنصة "إكس" قبل قتله بيوم.

وقال جونز، إنه وتشارلي كيرك، في الأسبوع الأخير من حياته، كانا يتشاجران بشدة على الهواء وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف جونز في مقال كتبه على شبكة "سي إن إن": "لكن في اليوم السابق لوفاته فعل تشارلي شيئًا صدمني، وهو إرسال رسالة يدعو فيها إلى حوار شخصي ويريدني أن أشارك في برنامجه".

وقال المؤثر المحافظ الأمريكي تشارلي كيرك، في الرسالة: "نستطيع أن نكون محترمين معًا والتعامل مع خلافاتنا بشكل ودي"، بحسب فان جونز.

وذكر جونز أنه وتشارلي كانا يتجادلان علنًا بشأن مقتل لاجئ أوكراني وعلاقته بالعنصرية والعرقية، إذ قال كيرك إن جريمة القتل "المروعة" لامرأة بيضاء على يد رجل أسود كانت بدافع الكراهية ضد البيض فقط.

هذه التعليقات التي استنكرها جونز، ووصفها بأنها لا أساس لها، وأضاف جونز: "ظهر هو (تشارلي) على التلفزيون واستنكر استنكاري. ثم أطلق وابلًا من التغريدات، مُشككًا في حجتي".

وتابع مراسل "سي إن إن": "قد أثار رد كيرك موجة من التهديدات العنصرية بالقتل ضدي عبر الإنترنت، وهو أمر نادرًا ما رأيت مثله. كانت الأمور تتجه إلى الخروج عن المسار بشكل خطير".

وذكر "ثم - في خضم كل هذا - تواصل تشارلي كيرك معي"، مشيرًا إلى أن رسالة تشارلي كيرك كانت مفاجأة له.

وقال جونز، إنه لسوء الحظ، قبل أن يتمكن من الرد، قُتل تشارلي كيرك - على ما يبدو تم اغتياله بسبب الكلمات التي قالها، على الرغم من أن الدوافع الدقيقة للقاتل لا تزال قيد التحقيق، بحسب ما أورده في مقاله على "سي إن إن".

وستُقام اليوم الأحد فعاليات تأبين الناشط المحافظ تشارلي كيرك، الذي اُغتيل في الحرم الجامعي في 10 سبتمبر.

ويُقام وداع كيرك على ملعب كرة القدم في فينيكس بولاية أريزونا وسط إجراءات أمنية مشددة، وقد نقل جثمانه من ولاية يوتا، حيث جرت عملية الاغتيال.