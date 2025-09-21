بعد اعتراضات.. ليبيا تتراجع عن قرار حظر إطلاق اللحية في صفوف الشرطة

وكالات

أعلن فرج قعيم، وكيل وزارة الداخلية الليبية، في بيان مساء السبت، إلغاء قراره السابق المتعلق بحظر إطلاق اللحية في صفوف أعضاء الشرطة، وذلك تنفيذًا لتعليمات نائب القائد العام للجيش، الفريق صدام خليفة حفتر.

وفي وقتٍ سابق، أصدر قعيم تعميمًا يمنع عناصر الشرطة من إطلاق اللحى، مبررًا القرار بالرغبة في الحفاظ على مظهر انضباطي موحد، مع التهديد بمعاقبة المخالفين.

وأثار القرار ضجة واسعة على منصات التواصل الاجتماعي وقوبل باعتراضات وانتقادات شديدة، إذ اعتبره المستخدمون تدخلًا في الحريات الشخصية وتضييقًا على رجال الأمن.

لكن في المقابل، دعم آخرين القرار، معتبرين أنه جزء من الانضباط الذي يحفظ هيبة الجهاز الأمني الليبي.

وتسمح ليبيا منذ عام 2011 لعناصر الجيش والشرطة بإطلاق لحاهم، بموجب قرار صادر عن وزارتي الدفاع والداخلية، واستجابةً لطلب المفتي العام السابق الصادق الغرياني.