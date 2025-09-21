وكالات

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إنه سيعطي الأولوية لمجازر إسرائيل في غزة خلال خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأعرب أردوغان، خلال حديثه للصحفيين قبل مغادرته إلى نيويورك، عن أمله في أن يؤدي اعتراف المزيد من الدول بدولة فلسطينية إلى تسريع الجهود المبذولة من أجل حل الدولتين، وفق ما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء.

كما تحدث الرئيس التركي عن الوضع في سوريا، مؤكدًا أن بلاده لن تترك سوريا وحدها وستواصل الدعم حتى وصولها إلى بر الأمان.

وقال أردوغان: "نرجو أن تؤدي الأمم المتحدة دورًا إيجابيًا في بناء سوريا واستقرارها".

وأعلنت 10 دول عزمها الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال مؤتمر حل الدولتين في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الاثنين المقبل، وفق ما أفادت الرئاسة الفرنسية "الإليزيه".

ووفق بيان الإليزيه، فإنه إلى جانب فرنسا، قررت بريطانيا، أستراليا، كندا، لوكسمبورج، بلجيكا، البرتغال، مالطا، أندورا، وسان مارينو، الاعتراف بدولة فلسطين.