بريطانيا تعلن اليوم الأحد الاعتراف بدولة فلسطين

09:57 ص الأحد 21 سبتمبر 2025

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر

وكالات

تعتزم بريطانيا الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين اليوم الأحد، وفق ما ذكرت وسائل إعلام، في تحول تاريخي في سياستها.

وفي وقتٍ سابق، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إن هذه الخطوة ستساهم في "عملية سلام سلمية، في لحظة أقصى تأثيرا لحل الدولتين".

وتُعد موجة الاعتراف بالدولة الفلسطينية، التحرك الأكبر منذ عقود بينما تزداد الانتقادات الدولية للعدوان الإسرائيلي على غزة والذي أسفر عن ارتقاء عشرات آلاف الشهداء ومئات الآلاف من المصابين، فضلا عن الأزمة الإنسانية والمجاعة التي سببها الحصار.

بريطانيا كير ستارمر الاعتراف بالدولة الفلسطينية
