قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيرشح ليندسي هاليجان لتولي منصب المدعي العام للولايات المتحدة في المنطقة الشرقية من ولاية فيرجينيا، وفقا لسكاي نيوز.

انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تأخر وزيرة العدل بام بوندي، في توجيه اتهامات للنائب الديمقراطي آدم شيف والمدعية العامة لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس.

وقال ترامب في تدوينة: "بام، لقد راجعت أكثر من 30 تصريحا ومنشورا تقول في جوهرها القصة نفسها كما في المرة السابقة كلام بلا فعل، لا شيء يفعل، ماذا عن كومي وآدم شيف "المراوغ"، وليتيسيا؟، جميعهم مذنبون تماما، لكن لن يفعل شيء".

وأضاف ترامب: "كدنا نعين مدع عام أمريكي مدعوم من الحزب الديمقراطي في ولاية فرجينيا له تاريخ جمهوري سيئ للغاية، جمهوري لن يقوم بعمله أبدا، لهذا السبب ضغط عليه اثنان من أسوأ أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين بشدة، حتى أنه كذب على وسائل الإعلام وقال إنه استقال وأن لا قضية لدينا".

وتابع: "لا لقد طردته وهناك قضية عظيمة والعديد من المحامين، والخبراء القانونيين، يقولون ذلك، ليندسي هاليجان محامية ممتازة".

وتابع: "لا يمكننا المماطلة أكثر من ذلك فهذا يدمر سمعتنا ومصداقيتنا، لقد عزلوني مرتين ووجهوا لي اتهامات 5 مرات بلا سبب، يجب تحقيق العدالة الآن!"، وفقا لروسيا اليوم.