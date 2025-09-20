العفو الدولية: شبكة عالمية تدعم إسرائيل في ارتكاب إبادة جماعية بغزة

وكالات

أكدت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أجنيس كالامار، السبت، أن جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل لم تكن لتحدث لولا مشاركة دول ومؤسسات وشركات تدعمها.

وقالت كالامار في تصريحات لقناة "للجزيرة مباشر"، إن شبكة عالمية تدعم إسرائيل في ارتكاب إبادة جماعية في غزة، مشيرة إلى أن آلاف الشركات حول العالم ساهمت في إطالة أمد الحرب بدعمها المباشر لإسرائيل.

وشددت كالامار، على أن احتلال مدينة غزة جريمة تهدف لمحو الثقافة والتاريخ عبر التهجير القسري، موضحة أنه يجب توقيع عقوبات اقتصادية فورا على إسرائيل وعدم الاكتفاء بالتنديد اللفظي.