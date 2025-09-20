إعلان

العفو الدولية: شبكة عالمية تدعم إسرائيل في ارتكاب إبادة جماعية بغزة

11:46 م السبت 20 سبتمبر 2025

أجنيس كالامار

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أكدت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أجنيس كالامار، السبت، أن جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل لم تكن لتحدث لولا مشاركة دول ومؤسسات وشركات تدعمها.

وقالت كالامار في تصريحات لقناة "للجزيرة مباشر"، إن شبكة عالمية تدعم إسرائيل في ارتكاب إبادة جماعية في غزة، مشيرة إلى أن آلاف الشركات حول العالم ساهمت في إطالة أمد الحرب بدعمها المباشر لإسرائيل.

وشددت كالامار، على أن احتلال مدينة غزة جريمة تهدف لمحو الثقافة والتاريخ عبر التهجير القسري، موضحة أنه يجب توقيع عقوبات اقتصادية فورا على إسرائيل وعدم الاكتفاء بالتنديد اللفظي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

منظمة العفو الدولية جريمة الإبادة الجماعية إسرائيل أجنيس كالامار
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الاستعلامات: حريصون على معاهدة السلام وقواتنا في سيناء لمحاربة "الإرهاب والتهريب"