إعلان

الحكومة بغزة تنفي المزاعم الإسرائيلية بالهجوم على فرق الأمم المتحدة

11:08 م السبت 20 سبتمبر 2025

غزة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

نفى مكتب الإعلام الحكومي بغزة في بيان، السبت، مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بشأن استهداف الشعب الفلسطيني ومقاومته فرق الأمم المتحدة في القطاع، وحملته المسؤولية عن عرقلة العمل الإنساني.

وأكدت الحكومة بغزة، أن العصابات الإجرامية التي يحميها الاحتلال الإسرائيلي هي التي تهاجم قوافل الإغاثة وتسطو على المساعدات بموافقته وتخطيطه.

وفي وقت سابق من اليوم، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن مقاتلي حركة حماس أطلقوا النار على فريق تابع للأمم المتحدة خلال محاولته فتح طريق جديد جنوبي غزة من أجل توسيع مرور شاحنات المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم إلى المنطقة الإنسانية جنوبي القطاع.

وادّعى جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن مقاتلي حماس أطلقوا النار على الفريق الأممي واستولوا على مركبة تابعة للأمم المتحدة واستخدموها لإقامة حاجز رملي لمنع عبور الشاحنات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

غزة الاحتلال الإسرائيلي الأمم المتحدة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الاستعلامات: حريصون على معاهدة السلام وقواتنا في سيناء لمحاربة "الإرهاب والتهريب"