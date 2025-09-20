الحكومة بغزة تنفي المزاعم الإسرائيلية بالهجوم على فرق الأمم المتحدة

وكالات

نفى مكتب الإعلام الحكومي بغزة في بيان، السبت، مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بشأن استهداف الشعب الفلسطيني ومقاومته فرق الأمم المتحدة في القطاع، وحملته المسؤولية عن عرقلة العمل الإنساني.

وأكدت الحكومة بغزة، أن العصابات الإجرامية التي يحميها الاحتلال الإسرائيلي هي التي تهاجم قوافل الإغاثة وتسطو على المساعدات بموافقته وتخطيطه.

وفي وقت سابق من اليوم، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن مقاتلي حركة حماس أطلقوا النار على فريق تابع للأمم المتحدة خلال محاولته فتح طريق جديد جنوبي غزة من أجل توسيع مرور شاحنات المساعدات عبر معبر كرم أبو سالم إلى المنطقة الإنسانية جنوبي القطاع.

وادّعى جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن مقاتلي حماس أطلقوا النار على الفريق الأممي واستولوا على مركبة تابعة للأمم المتحدة واستخدموها لإقامة حاجز رملي لمنع عبور الشاحنات.