ترامب يطالب فنزويلا بقبول السجناء من أمريكا ويحذّر من ثمن لا يمكن حسابه

09:11 م السبت 20 سبتمبر 2025

دونالد ترامب

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يريد من فنزويلا أن تستقبل جميع السجناء والأشخاص من المؤسسات العقلية.

وكتب ترامب في منشور على حسابه بمنصة "تروث سوشيال"، السبت: "نريد من فنزويلا أن تقبل على الفور جميع السجناء والأشخاص من المؤسسات العقلية، بما في ذلك أسوأ ملاجئ الأمراض العقلية في العالم، التي أجبرتها (القيادة) الفنزويلية على دخول الولايات المتحدة الأمريكية".

وأضاف ترامب: "لقد أصيب الآلاف من الناس بجروح بالغة، وحتى قُتلوا، على يد هؤلاء (الوحوش). أخرجوهم من بلادنا الآن، وإلا فإن الثمن الذي ستدفعونه سيكون لا يمكن حسابه".

وتسيطر التوترات بين الولايات المتحدة وفنزويلا بسبب عمليات تهريب المخدرات، إذ استهدف الجيش الأمريكي 4 سفن فنزويلية يقول إنها تستخدم في تهريب الكوكايين إلى الولايات المتحدة.

دونالد ترامب أمريكا فنزويلا السجناء
