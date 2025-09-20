وكالات

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع على ظهور النائبة الهولندية إستر أويهاند وهي ترتدي قميصًا يحمل ألوان العلم الفلسطيني أثناء جلسة للبرلمان الهولندي.

وظهرت أويهاند في مقطع الفيديو المنتشر على منصة "إكس" وهي تسير إلى داخل البرلمان الهولندي مرتدية قميصًا يجسد العلم الفلسطيني، بالألوان الأحمر والأخضر والأبيض والأسود.

وألقت النائبة كلمة داخل البرلمان وهى مرتدية القميص، في لافتة تعكس دعمها للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني.

Dutch MP Esther Ouwehand was told to change her outfit after wearing the colours of the Palestinian flag during a debate in parliament. pic.twitter.com/83yI557CYn — AhmedHaji7080 (@AhmedHaji7080) September 20, 2025

ولكن طلب رئيس البرلمان الهولندي من النائبة أوهاند تبديل ملابسها قبل السماح لها بدخول القاعة، فعادت لاحقًا مرتدية زيًّا مطبوعًا عليه شكل "بطيخة" يرمز إلى ألوان العلم الفلسطيني، في مشهد اعتبره كثيرون تجسيدًا لشجاعة الموقف وصدق الانتماء الإنساني.