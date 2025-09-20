إعلان

تفاعل واسع على ظهور نائبة هولندية ترتدي قميصًا يجسد العلم الفلسطيني | فيديو

02:58 م السبت 20 سبتمبر 2025

ظهور نائبة هولندية ترتدي قميصًا يجسد العلم الفلسطي

وكالات

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع على ظهور النائبة الهولندية إستر أويهاند وهي ترتدي قميصًا يحمل ألوان العلم الفلسطيني أثناء جلسة للبرلمان الهولندي.

وظهرت أويهاند في مقطع الفيديو المنتشر على منصة "إكس" وهي تسير إلى داخل البرلمان الهولندي مرتدية قميصًا يجسد العلم الفلسطيني، بالألوان الأحمر والأخضر والأبيض والأسود.

وألقت النائبة كلمة داخل البرلمان وهى مرتدية القميص، في لافتة تعكس دعمها للقضية الفلسطينية ولحقوق الشعب الفلسطيني.

ولكن طلب رئيس البرلمان الهولندي من النائبة أوهاند تبديل ملابسها قبل السماح لها بدخول القاعة، فعادت لاحقًا مرتدية زيًّا مطبوعًا عليه شكل "بطيخة" يرمز إلى ألوان العلم الفلسطيني، في مشهد اعتبره كثيرون تجسيدًا لشجاعة الموقف وصدق الانتماء الإنساني.

إستر أويهاند العلم الفلسطيني البرلمان الهولندي
