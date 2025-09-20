إعادة فتح جسر الملك حسين غدا الأحد أمام حركة المسافرين فقط



عمان- (د ب أ)

أعلنت إدارة أمن الجسور الأردنية إعادة فتح جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين يوم غد الأحد، فيما ستبقى حركة المعبر التجاري (الشحن) مغلقة حتى إشعار آخر.

ودعت مستخدمي الجسر إلى التقيد بالمواعيد المحددة، توفيراً لجهدهم ووقتهم،بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

كانت إسرائيل أغلقت المعبر الوحيد بين الضفة الغربية المحتلة والأردن عقب مقتل اثنين من جنودها ، على يد أردني وصل إلى المعبر على متن شاحنة تحمل مساعدات إنسانية من المملكة إلى قطاع غزة.

وذكرت وزارة الخارجية الأردنية أن الهجوم يضر بمصالح المملكة والقدرة على إرسال المساعدات إلى القطاع الذي تمزقه الحرب.

وحددت الوزارة هوية منفذ الهجوم باعتباره سائقا مدنيا بدأ في نقل المساعدات إلى غزة قبل ثلاثة شهور.