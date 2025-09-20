إعلان

إعادة فتح جسر الملك حسين غدا الأحد أمام حركة المسافرين فقط

01:58 م السبت 20 سبتمبر 2025

جسر الملك حسين

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


عمان- (د ب أ)

أعلنت إدارة أمن الجسور الأردنية إعادة فتح جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين يوم غد الأحد، فيما ستبقى حركة المعبر التجاري (الشحن) مغلقة حتى إشعار آخر.

ودعت مستخدمي الجسر إلى التقيد بالمواعيد المحددة، توفيراً لجهدهم ووقتهم،بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

كانت إسرائيل أغلقت المعبر الوحيد بين الضفة الغربية المحتلة والأردن عقب مقتل اثنين من جنودها ، على يد أردني وصل إلى المعبر على متن شاحنة تحمل مساعدات إنسانية من المملكة إلى قطاع غزة.

وذكرت وزارة الخارجية الأردنية أن الهجوم يضر بمصالح المملكة والقدرة على إرسال المساعدات إلى القطاع الذي تمزقه الحرب.
وحددت الوزارة هوية منفذ الهجوم باعتباره سائقا مدنيا بدأ في نقل المساعدات إلى غزة قبل ثلاثة شهور.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جسر الملك حسين الضفة الغربية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

الدخان غطى السماء.. اللقطات الأولى لحريق مروع على الطريق الإقليمي | صور
30 ثانية رعب.. فيديو يكشف اللحظات الأخيرة قبل ذبح "سائق ترسا" في الكوم الأخضر