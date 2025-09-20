بي بي سي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في تصريحات صحفية خلال رحلة عودته من المملكة المتحدة، إن النائبة الديمقراطية إلهان عمر، ممثلة ولاية مينيسوتا، "سيئة للغاية" ويجب عزلها على الفور.

وفي إجابة على أسئلة أحد الصحفيين، قال ترامب إن "إلهان عمر جاءت من الصومال حيث لا يوجد بها أي شيء لتعلم الأمريكيين كيف يديرون أمور بلادهم".

وأتبع ترامب تصريحاته بمنشور على منصة "تروث سوشيال"، أساء من خلالها مجددًا لإلهان عمر وشتمها وأعاد الحديث عن الفساد والفقر الذي تعاني منه الصومال بلدها الأم.

وقال في المنشور: "تعاني دولة الصومال في عهد إلهان عمر من الافتقار إلى سيطرة الحكومة المركزية، واستمرار الفقر، والجوع، وتجدد الإرهاب، والقرصنة، وعقود من الحرب الأهلية، والفساد، وانتشار العنف. ويعيش 70% من السكان في فقر مدقع، وانعدام الأمن الغذائي على نطاق واسع. يتم تصنيف الصومال باستمرار بين أكثر دول العالم فسادًا، بما في ذلك الرشوة والاختلاس والحكومة المختلة. كل هذا، وإلهان عمر تخبرنا كيف ندير أمريكا!".

وكانت إلهان عمر قد وصفت شارلي كيرك الناشط اليميني الأمريكي بأنه شخص يستحق التوبيخ بحسب تعبيرها ولكنها عبرت عن تعاطفها مع زوجته وطفليه وعن رفضها لعملية اغتياله.