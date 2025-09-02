إعلان

إيران تناقش مقترحات للانسحاب من معاهدة حظر الأسلحة النووية

09:26 م الثلاثاء 02 سبتمبر 2025

البرلمان الإيراني

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قالت لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني، الثلاثاء، إن هناك مقترحات مختلفة للانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

وكشفت اللجنة، أنها بحثت اليوم موضوع آلية إعادة فرض العقوبات الأممية، مشيرة إلى أنه تقرر أن يقوم البرلمان الإيراني بدراسة كل المقترحات للرد على الترويكا الأوروبية (بريطانيا وألمانيا وفرنسا).

وأكدت لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني، على أن هناك رغبة بالبرلمان لرد قوي على الترويكا الأوروبية لصون مصالح طهران الوطنية، موضحة أن العقوبات الأمريكية على إيران أكثر بكثير من عقوبات مجلس الأمن الدولي.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

البرلمان الإيراني معاهدة حظر ‏الأسلحة النووية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

100 ألف مقدم.. ننشر أماكن وأسعار أراضي الإسكان المتميز
35 بالقاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)