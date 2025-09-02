إيران تناقش مقترحات للانسحاب من معاهدة حظر الأسلحة النووية

وكالات

قالت لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني، الثلاثاء، إن هناك مقترحات مختلفة للانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

وكشفت اللجنة، أنها بحثت اليوم موضوع آلية إعادة فرض العقوبات الأممية، مشيرة إلى أنه تقرر أن يقوم البرلمان الإيراني بدراسة كل المقترحات للرد على الترويكا الأوروبية (بريطانيا وألمانيا وفرنسا).

وأكدت لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني، على أن هناك رغبة بالبرلمان لرد قوي على الترويكا الأوروبية لصون مصالح طهران الوطنية، موضحة أن العقوبات الأمريكية على إيران أكثر بكثير من عقوبات مجلس الأمن الدولي.