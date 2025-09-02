إعلان

ليبرمان يعتبر نتنياهو المتسبب في اعتراف بلجيكا بفلسطين

11:03 ص الثلاثاء 02 سبتمبر 2025

أفيجدور ليبرمان

وكالات

اعتبر زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيجدور ليبرمان، أن قرار بلجيكا الاعتراف بفلسطين وفرض عقوبات هو نتيجة مباشرة لفشل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وفي ساعة مبكرة من اليوم الثلاثاء، قال وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو، إن بلاده ستعترف بدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة في وقت لاحق من سبتمبر الجاري، لكن بشروط.

وأشار بريفو في منشور عبر منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، إلى "المأساة الإنسانية في فلسطين، وخاصة في غزة"، فضلا عن "العنف الذي ترتكبه إسرائيل في انتهاك للقانون الدولي" و"فشلها في منع خطر الإبادة الجماعية" كأسباب وراء هذا القرار.

وأضاف وزير الخارجية: "الأمر لا يتعلق بمعاقبة الشعب الإسرائيلي، بل بضمان احترام حكومتهم للقانون الدولي والإنساني واتخاذ إجراءات لمحاولة تغيير الوضع القائم على الأرض".

أفيجدور ليبرمان إسرائيل حزب إسرائيل بيتنا فلسطين بلجيكا
