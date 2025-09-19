إعلان

"مسلم وابنه اسمه علي".. من هو ريتشاردسون سفير بريطانيا الجديد في القاهرة؟

11:43 م الجمعة 19 سبتمبر 2025

ريتشاردسون سفير بريطانيا الجديد في القاهرة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- عبدالله محمود:

"سعيد جدًا بعودتي إلى مصر، البلد الذي يحتل مكانة خاصة في قلبي، وتعلمت فيه اللغة العربية"، بهذه الكلمات رحب مارك برايسون ريتشاردسون بقرار عودته إلى القاهرة سفيرًا للمملكة المتحدة، خلفًا للسفير السابق غاريث بايلي.

قبل 23 عامًا، وتحديدًا في عام 2000، عمل ريتشاردسون سكرتيرًا في السفارة البريطانية بالقاهرة، حيث أتقن خلالها اللغة العربية، قبل أن يغادرها في عام 2002.

1111

وفي مايو الماضي، أعلنت وزارة الخارجية البريطانية تعيين مارك برايسون ريتشاردسون، الحاصل على وسام الإمبراطورية البريطانية (MBE)، سفيرًا لجلالة الملك لدى جمهورية مصر العربية، خلفًا لغاريث بايلي الذي انتقل إلى منصب دبلوماسي آخر.

وبعد ساعات من صدور القرار، نشر ريتشاردسون، الذي يعتنق الإسلام، بيانًا عبر صفحته الرسمية قال فيه: "يشرفني أن يتم تعييني السفير البريطاني القادم في مصر. أنا متحمس للغاية للعودة إلى القاهرة والعمل مع فريق المملكة المتحدة الرائع هنا".

20250915191314849

وكان السفير البريطاني الجديد قد صرّح في يوليو 2021 بأنه مسلم، وأنه يقضي جزءًا من وقت فراغه في التحدث مع ابنه "علي" لمساعدته على تحسين لغته العربية.

ومع بداية عمله في القاهرة في أغسطس 2025، حرص ريتشاردسون على لقاء عدد من الشركاء الرئيسيين خلال شهره الأول، حيث وضع أولوياته الاستراتيجية لتعزيز العلاقات التاريخية والمتميزة بين المملكة المتحدة ومصر.

وقبل تعيينه في القاهرة، شغل ريتشاردسون منصب الممثل الخاص لوزير الخارجية البريطاني للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث عمل على تنسيق الجهود الدولية للاستجابة للأزمات الإنسانية.

s960_Mark_Bryson-Richardson_-_Photo

كما تقلد عددًا من المناصب العليا في حكومة جلالة الملك، من بينها، "سفير المملكة المتحدة لدى العراق (يوليو 2021 – يوليو 2023)، ومدير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا الشرقية في (2019 – 2020)، ومدير وحدة الاستقرار (2014 – 2019)".

ومنذ انضمامه إلى وزارة الخارجية البريطانية عام 1999، عمل ريتشاردسون في مهام دبلوماسية متعددة بعدة دول من بينها العراق، الصومال، أفغانستان، السودان، وباكستان، وتولى مناصب متنوعة مثل نائب رئيس البعثة، مستشار سياسي، ورئيس أقسام الشؤون السياسية والإعلامية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سفير بريطانيا الجديد في القاهرة مارك برايسون ريتشاردسون سفير بريطانيا بالقاهرة مسلم وابنه اسمه علي سفير بريطانيا بالقاهرة مسلم وزارة الخارجية البريطانية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



الخبر التالى:
مسؤول أمريكي: اعتقال أكثر من 400 شخص حتى الآن في عملية بشيكاغو

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

30 ثانية رعب.. فيديو يكشف اللحظات الأخيرة قبل ذبح "سائق ترسا" في الكوم الأخضر
تسريب غاز بجوار سور مديرية الرياضة بسوهاج.. تحرك فوري ينقذ الموقف