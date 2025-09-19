الصين تنتقد رفض رفع العقوبات عن إيران: يقوض الحلول السياسية

وكالات

انتقد مندوب الصين بالأمم المتحدة، فو كونج، تصويت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، ضد مشروع قرار لرفع العقوبات عن إيران بشكل دائم.

وقال كونج، خلال كلمته بجلسة مجلس الأمن الدولي المنعقدة اليوم، إن إعادة العقوبات وتصعيدها باستمرار ضد إيران "يقوض الجهود السياسية للحل".

وأضاف أنه ينبغي الاعتراف بجهود إيران وأن تتوقف العقوبات لفترة من الزمن، مؤكدًا أنه يجب التركيز على الحل السياسي للملف النووي الإيراني وأن "نهيئ الظروف من أجل ذلك".

وتابع مندوب الصين بالأمم المتحدة: "على الولايات المتحدة أن تفسح المجال أمام المفاوضات مع إيران مرة أخرى".

وفشل مجلس الأمن الدولي، خلال جلسته المنعقدة اليوم الجمعة، في تبني مشروع قرار بتمديد رفع العقوبات الدولية على إيران.

وكان على مجلس الأمن، المؤلف من 15 عضوًا، التصويت على مشروع القرار اليوم بعدما أطلقت الترويكا الأوروبية (بريطانيا وفرنسا وألمانيا) عملية مدتها 30 يومًا في 28 أغسطس لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة، متهمة طهران بعدم الالتزام بالاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية والذي يهدف إلى منعها من تطوير سلاح نووي.