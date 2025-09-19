إعلان

أوربان: المجر تعتزم تصنيف أنتيفا منظمة إرهابية اقتداء بترامب

03:45 م الجمعة 19 سبتمبر 2025

رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان

بودابست- (أ ب)

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان اليوم الجمعة إن بلاده سوف تحذو حذو سياسة أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس، وستصنف أنتيفا منظمة إرهابية.

يشار إلى أن أنتيفا هي اختصار لـ "مناهضة الفاشية" وهو مصطلح جامع لنشطاء من اليسار المتطرف تربطهم روابط فضفاضة ومجموعات تقاوم الفاشية والفاشيين والنازيين الجدد، خاصة في المظاهرات.

وقال أوربان، وهو شعبوي ويميني متطرف وحليف قوي لترامب، في تصريحات للإذاعة الوطنية اليوم إنه "مسرور" بإعلان ترامب وأنه يعتزم تصنيف أنتيفا باعتبارها "منظمة إرهابية كبرى" في الولايات المتحدة.

وقال أوربان: "إن أنتيفا منظمة إرهابية حقا. وحان الوقت في المجر أيضا أن نصنف المنظمات الشبيهة بأنتيفا منظمات إرهابية، اقتداء بالنموذج الأمريكي".

