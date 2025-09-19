

|تل أبيب- (د ب أ)

أبلغ وزير الخارجية الياباني تاكيشي إيوايا نظيره الإسرائيلي جدعون ساعر، عبر الهاتف اليوم الجمعة، أن طوكيو قررت عدم الاعتراف بدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل، وفقا لبيان صادر عن مكتب ساعر.

وجاء في البيان: "أبلغ وزير الخارجية الياباني الوزير ساعر خلال المحادثة أن اليابان قررت عدم دعم الاعتراف بالدولة الفلسطينية أمام اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقبلة".

وخلال المكالمة، التي تأتي عقب محادثة سابقة بين الوزيرين قبل أسبوعين، عرض ساعر "موقف إسرائيل من هجومها على قادة حماس في قطر الأسبوع الماضي، وناقش العملية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في مدينة غزة، واعتقال الجيش مؤخرا لخلية إرهابية تُنتج صواريخ لمهاجمة أهداف إسرائيلية، وقضايا أخرى"، بحسب البيان.

ولم يصدر بيان ياباني فوري بشأن الاتصال الهاتفي أو تأكيد لقرار عدم الاعتراف بالدولة الفلسطينية.