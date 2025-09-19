زلزال بقوة 8 ,7 درجة قرب الساحل الشرقي لمنطقة كامتشاتكا الروسية

موسكو- (أ ب)

ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا قويا بلغت شدته 8 ,7 درجة على مقياس ريختر ضرب قرب الساحل الشرقي لمنطقة كامتشاتكا الروسية. ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار.

ووفقا للهيئة، وقع مركز الزلزال على بعد 127 كيلومترا شرق بيتروبافلوفسك-كامتشاتسكي، الساعة 0658 صباحا بالتوقيت المحلي يوم الجمعة، وكان على عمق 5ر19 كيلومترا.

وكان نظام التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ قد أصدرتحذيرا بوقوع تسونامي لفترة وجيزة، لكنه رفعه لاحقا.

وتبع الزلزال الرئيسي سلسلة من الهزات الارتدادية بلغت شدتها حتى 8ر5 درجة.

وتعرضت منطقة كامتشاتكا النائية لسلسلة من الزلازل القوية مؤخرا، بينها زلزال بقوة 4 ,7 درجة الأسبوع الماضي، وآخر في شهر يوليو.