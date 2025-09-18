كتب- حسن مرسي:

أكد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن الهجمات الإسرائيلية ضد قطر قد غيرت المشهد السياسي في المنطقة بشكل كبير، مشددًا على أن التحركات التركية المقبلة ستكون مختلفة بعد هذه التطورات.

وأوضح فيدان، خلال حوار خاص مع برنامج "يحدث في مصر"، أن قمة الدوحة شكلت اجتماعًا مهمًا للتضامن العربي والإسلامي في مواجهة الاعتداءات الإسرائيلية، لافتًا إلى أن التنسيق بين الدول المشاركة كان مؤثرًا وتجاوز حدود البيانات الرسمية.

وأشار وزير الخارجية التركي إلى أن إسرائيل تواصل سياساتها التوسعية بشكل واضح، سواء عبر سرقة الأراضي الفلسطينية أو عبر استهداف دول الجوار.

واعتبر وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، أن تل أبيب ترى في تنمية دول الجوار خطرًا على مصالحها.

وأضاف أن العالم الإسلامي يواجه تحديات كبيرة أمام هذه السياسات، ما يتطلب اتخاذ خطوات وتدابير جدية لوقف التمدد الإسرائيلي، خاصة في ظل رفض إسرائيل القاطع لحل الدولتين.