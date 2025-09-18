نتنياهو يعرب عن حزنه لمقتل 6 جنود إسرائيليين

وكالات

أعرب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن حزنه بسبب مقتل 4 جنود إسرائيليين في رفح، بالإضافة إلى اثنين آخرين في عملية إطلاق نار قرب معبر الملك حسين اللنبي على الحدود الأردنية-الإسرائيلية.

وأكد نتنياهو خلال تصريحات إعلامية اليوم الخميس، أن قوات الاحتلال ستواصل حربها في غزة، لإعادة جميع الأسرى الإسرائيليين وهزيمة حركة حماس، زاعمًا أن مدينة غزة تعد من أهم قلاع حماس وهي الآن في حالة من الذعر بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية.

وانتقد تصرفات فرقة "بوب فيلان" البريطانية، التي رفعت العلم الفلسطيني وأشعلت الحضور بهتافات "الموت للجيش الإسرائيلي" خلال حفلة موسيقية في العاصمة الهولندية أمستردام.

وأكد نتنياهو أنه إذا تم طرد قادة حركة حماس من قطر، فإن ذلك لن يشكل مشكلة بالنسبة لإسرائيل، مشيدًا بقرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث قال إن "اعتراف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل كان خطوة رائعة، كما كانت قراراته الأخرى ذات أهمية كبيرة".

وأشار نتنياهو إلى أن حرب إسرائيل في إيران كانت بهدف تعطيل البرنامج النووي الإيراني عبر تصفية عدد من كبار العلماء الإيرانيين في هذا السياق، لافتًأ إلى أن استشهاد حسن نصرالله عجّل بسقوط نظام الأسد في سوريا لأن الأسد لم يكن له جيش يدافع عنه.

كما أكد أن إسرائيل تعتمد على قدراتها الدفاعية الذاتية، وأن صناعاتنا الأمنية هي الأساس الذي يضمن لنا البقاء في المنطقة.