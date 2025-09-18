وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي مشترك اليوم الخميس مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إنه كان يريد الاحتفاظ بقاعدة باغرام الجوية التي تقع شمال العاصمة كابول في أفغانستان.

وأشار ترامب إلى أنها كانت أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في أفغانستان من أكتوبر 2001 إلى يوليو 2021، عندما سلمتها الولايات المتحدة للقوات الأفغانية، مؤكدًا أنه لم يكن يرغب أبدا في مغادرة الولايات المتحدة للقاعدة بسبب قربها من الصين.

وأضاف ترامب: "كنا سنغادر أفغانستان، لكننا كنا سنغادرها بقوة وكرامة، وسنحتفظ بقاعدة باغرام لقد أعطيناهم إياها دون مقابل بالمناسبة، نحن نحاول استعادتها".

يذكر أن أمريكا انسحبت من قاعدة باغرام في عام 2021، وتركت وراءها معدات عسكرية بقيمة 7 مليارات دولار .