إعلان

ترامب: كنت أريد الاحتفاظ بقاعدة باغرام الجوية في أفغانستان ونحاول استعادتها

07:42 م الخميس 18 سبتمبر 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي مشترك اليوم الخميس مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إنه كان يريد الاحتفاظ بقاعدة باغرام الجوية التي تقع شمال العاصمة كابول في أفغانستان.

وأشار ترامب إلى أنها كانت أكبر قاعدة عسكرية أمريكية في أفغانستان من أكتوبر 2001 إلى يوليو 2021، عندما سلمتها الولايات المتحدة للقوات الأفغانية، مؤكدًا أنه لم يكن يرغب أبدا في مغادرة الولايات المتحدة للقاعدة بسبب قربها من الصين.

وأضاف ترامب: "كنا سنغادر أفغانستان، لكننا كنا سنغادرها بقوة وكرامة، وسنحتفظ بقاعدة باغرام لقد أعطيناهم إياها دون مقابل بالمناسبة، نحن نحاول استعادتها".

يذكر أن أمريكا انسحبت من قاعدة باغرام في عام 2021، وتركت وراءها معدات عسكرية بقيمة 7 مليارات دولار .

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب الرئيس الأمركي قاعدة باغرام الجوية في أفغانستان باغرام أكبر قاعدة عسكرية أمريكية انسحاب أمريكا من قاعدة باغرام
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"اتباعت واتصهرت" .. الداخلية تكشف سر سرقة الأسورة الذهبية من المتحف المصري
لا تهجير وإثبات ملكية.. تفاصيل مقترح توني بلير المدعوم من أمريكا لإنهاء حرب غزة
تل أبيب تحذر الإسرائيليين من السفر لمصر والأردن وتركيا: خطر على حياتكم
أسعار الذهب تخالف التوقعات بعد قرار الفيدرالي الأمريكي .. خبراء يفسرون