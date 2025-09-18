وكالات

أعلنت مديرية الأمن العام الأردنية اليوم الخميس، إيقاف حركة المسافرين عبر جسر الملك حسين بعد إغلاقه من الجانب الآخر، بحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا).

وكانت وقعت عملية إطلاق نار على المعبر الحدودي، أسفرت عن مقتل إسرائيليين يبلغان من العمر نحو 60 و20 عامًا.

وقال وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية محمد المومني "إننا نتابع ما يجري تداوله من أنباء حول وجود حدث أمني على الطرف الآخر من معبر الكرامة".

وأضاف المومني، في تغريدة على منصة إكس، أن "جهاتنا المختصة تتابع الأمر، وسنعلن عن أية تفاصيل حال ورودها".

وفي سبتمبر من العام الماضي، وقع هجوم إطلاق نار آخر في معبر أللنبي "جسر الملك حسين"، أسفر عن مقتل ثلاثة إسرائيليين، بعدما أقدم المهاجم، وهو سائق أردني، على فتح النار داخل معبر البضائع بالمكان، وعلى إثر ذلك الهجوم، أُغلقت جميع المعابر الحدودية مع الأردن أمام الحركة.