إعلام عبري: منفذ هجوم جسر الملك حسين قائد شاحنة مساعدات من الأردن

03:57 م الخميس 18 سبتمبر 2025

هجوم جسر الملك حسين

د ب أ

قُتل رجلان في هجوم بإطلاق النار على معبر اللنبي "جسر الملك حسين"، الذي يربط الضفة الغربية بالأردن.

ووفقًا لنجمة داود الحمراء، يبلغ القتيلان من العمر 20 و60 عامًا. وقد عُثر عليهما في البداية فاقدي الوعي وفي حالة حرجة، قبل أن يُعلن عن وفاتهما في موقع الحادث.

تم إطلاق النار على المهاجم والسيطرة عليه من قبل قوات الأمن. وبحسب وسائل إعلام عبرية، فإن المهاجم كان سائقًا أردنيًا يقود شاحنة مساعدات متجهة إلى غزة.

ويُستخدم هذا المعبر الحدودي بشكل رئيسي من قبل الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية الذين لا يحملون تصريحًا للسفر إلى الخارج عبر مطار بن جوريون الإسرائيلي.

هجوم جسر الملك حسين قائد شاحنة مساعدات إطلاق النار معبر اللنبي
