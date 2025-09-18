إعلان

إطلاق نار على الحدود الأردنية–الإسرائيلية ومقتل إسرائيليين

03:29 م الخميس 18 سبتمبر 2025

ارشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

د ب أ

أفادت وسائل إعلام عبرية، بوقوع هجوم في معبر أللنبي "جسر الملك حسين" على الحدود الأردنية الإسرائيلية.

ووفقا للقناة الـ12 العبرية، فقد قتل شخصان يبلغان من العمر نحو 60 و20 عامًا. وتم إطلاق النار على المهاجم في الموقع وقتله.

وقال مدير عام نجمة داوود الحمراء، إنّه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الهجوم قد نُفِّذ بإطلاق نار أم بعملية طعن. وبسبب خشية من وجود منفذ آخر، تقوم قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بعمليات تمشيط في المكان. كما لا يزال من غير المؤكد ما إذا كان المهاجم قد تسلل من الأردن أم وصل من الضفة الغربية.

وفي سبتمبر من العام الماضي، وقع هجوم إطلاق نار آخر في معبر أللنبي "جسر الملك حسين"، أسفر عن مقتل ثلاثة إسرائيليين، بعدما أقدم المهاجم، وهو سائق أردني، على فتح النار داخل معبر البضائع بالمكان. وعلى إثر ذلك الهجوم، أُغلقت جميع المعابر الحدودية مع الأردن أمام الحركة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إطلاق نار على الحدود الأردنية مقتل إسرائيليين معبر أللنبي جسر الملك حسين الحدود الأردنية الإسرائيلية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

"اتباعت واتصهرت" .. الداخلية تكشف سر سرقة الأسورة الذهبية من المتحف المصري
لا تهجير وإثبات ملكية.. تفاصيل مقترح توني بلير المدعوم من أمريكا لإنهاء حرب غزة
تل أبيب تحذر الإسرائيليين من السفر لمصر والأردن وتركيا: خطر على حياتكم
أسعار الذهب تخالف التوقعات بعد قرار الفيدرالي الأمريكي .. خبراء يفسرون