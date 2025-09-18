إطلاق نار على الحدود الأردنية–الإسرائيلية ومقتل إسرائيليين

د ب أ

أفادت وسائل إعلام عبرية، بوقوع هجوم في معبر أللنبي "جسر الملك حسين" على الحدود الأردنية الإسرائيلية.

ووفقا للقناة الـ12 العبرية، فقد قتل شخصان يبلغان من العمر نحو 60 و20 عامًا. وتم إطلاق النار على المهاجم في الموقع وقتله.

وقال مدير عام نجمة داوود الحمراء، إنّه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان الهجوم قد نُفِّذ بإطلاق نار أم بعملية طعن. وبسبب خشية من وجود منفذ آخر، تقوم قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي بعمليات تمشيط في المكان. كما لا يزال من غير المؤكد ما إذا كان المهاجم قد تسلل من الأردن أم وصل من الضفة الغربية.

وفي سبتمبر من العام الماضي، وقع هجوم إطلاق نار آخر في معبر أللنبي "جسر الملك حسين"، أسفر عن مقتل ثلاثة إسرائيليين، بعدما أقدم المهاجم، وهو سائق أردني، على فتح النار داخل معبر البضائع بالمكان. وعلى إثر ذلك الهجوم، أُغلقت جميع المعابر الحدودية مع الأردن أمام الحركة.