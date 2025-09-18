إسرائيل تعلن إلغاء قرارات الإعفاء وتدفع نحو تعزيز قواتها

وكالات

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت، الأربعاء، أن قيادة الجيش الإسرائيلي ألغت جميع قرارات الإعفاء من الخدمة العسكرية التي صدرت خلال السنوات العشر السابقة لهجوم 7 أكتوبر 2023، في خطوة قالت الصحيفة إنها تهدف إلى مواجهة النقص الكبير في الموارد البشرية مع استمرار العمليات العسكرية في غزة، والمتوقع أن تمتد حتى عام 2026.

وبحسب التقرير، ضاعف الجيش الإسرائيلي أوامر الاستدعاء ليصل عددها إلى نحو 27 ألف إشعار، فيما استجاب 18 ألف جندي حتى الآن وعادوا إلى الخدمة، حيث جرى توزيعهم على وحدات مختلفة.

وأشارت الصحيفة إلى أن نحو 40% من المستدعين قدّموا اعتراضات على قرارات الاستدعاء بدعوى ظروف شخصية أو صحية أو عائلية، إلا أن قيادة الجيش رفضت هذه الطعون وأمرت بضمهم قسرًا إلى الخدمة.

وتشمل قرارات التعبئة الجديدة جميع الجنود تحت سن الأربعين، فيما خُصصت قاعدة تل هاشومير لإجراء المقابلات الشخصية وفرز العائدين وتوجيههم إلى المواقع التي تشهد عجزًا، خصوصًا في التخصصات الطبية والهندسية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع بدء إسرائيل، الثلاثاء، المرحلة الرئيسية من العملية البرية للسيطرة على مدينة غزة، والتي اعتمدت على تمهيد نيراني جوي وبحري واستخدام روبوتات مفخخة قبل إدخال فرقتين بريتين للمناورة داخل المدينة.