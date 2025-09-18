

وكالات

أعلنت مصادر طبية، استشهاد 99 مواطنا في مجازر ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، خلال الـ24 ساعة الماضية، منهم 77 شهيدا في شمال القطاع.

وذكرت المصادر، أن 48 شهيدا وصلوا إلى مستشفى الشفاء، و20 شهيدا إلى مستشفى الأهلي العربي "المعمداني"، و6 شهداء إلى مستشفى القدس، و3 شهداء إلى مستشفى السرايا، و3 شهداء إلى مستشفى العودة، وشهيد إلى مستشفى شهداء الأقصى، و18 شهيدا إلى مستشفى ناصر.

وأفادت المصادر، بأن نيران الاحتلال وغاراته استهدفت خيام نازحين، ومنازل، وأبراجا سكنية، وتجمعات مدنيين، بالإضافة إلى منتظري المساعدات.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، يرتكب الاحتلال الإسرائيلي جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، خلّفت 65 ألفا و62 شهيدا و165 ألفا و697 مصابا، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 432 مواطنا بينهم 146 طفلا، وفقا للغد.