إعلام عبري: ديرمر يلتقي ويتكوف لبحث إمكانية استئناف مفاوضات الأسرى

وكالات

قالت القناة 12 العبرية، الأربعاء، إن وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر سيلتقي المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف في لندن الليلة، لبحث إمكانية استئناف مفاوضات الأسرى ووقف النار بغزة.

وأكد مصدر مطلع، أن المسؤولين الأمريكيين يضغطون على إسرائيل من أجل اتخاذ خطوات لخفض التوتر مع قطر.

وأشارت القناة العبرية، إلى بعض المسؤولين القطريين يتواجدون بالفعل في لندن، غير أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانوا سيشاركون في الاجتماع بين ديرمر وويتكوف، أو ما إذا كانوا سيعقدون اجتماعات منفصلة مع المبعوث الأمريكي.

وأوضح مصدر مطلع، أن الإدارة الأمريكية تتوسط حاليا بين قطر وإسرائيل لإيجاد حل يسمح بتجاوز الأزمة التي نتجت عن العدوان الإسرائيلي على قادة حماس في الدوحة، وإعادة القطريين إلى دور الوساطة بين إسرائيل وحماس.

وكشف مصدر آخر، أن المسؤولين الأمريكيين يعتقدون ان هناك فرصة خلال الأسبوعين المقبلين لاستئناف المفاوضات بين إسرائيل وحماس رغم بدء العملية البرية في مدينة غزة، غير أن ذلك لن يكون ممكنا طالما استمرت الأزمة بين إسرائيل وقطر.

وفي وقت سابق من اليوم، التقى وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني والمبعوث الأمريكي إلى سوريا توماس باراك، لمناقشة المقترح الإسرائيلي بشأن اتفاق أمني جديد بين دمشق وتل أبيب.