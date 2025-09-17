فيجي تفتتح سفارتها لدى إسرائيل في مدينة القدس

وكالات

افتتح ستيفيني رابوكا رئيس وزراء فيجي، سفارة بلاده اليوم الأربعاء في القدس، بمشاركة رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لتكون بذلك سابع دولة تمتلك سفارة في المدينة.

وقبل حفل الافتتاح، استضاف نتنياهو رئيس وزراء فيجي في مكتبه، حيث شكر رابوكا على دعمه ووقوفه إلى جانب إسرائيل، وفق بيان مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي.

وكتب نتنياهو في منشور على حسابه بمنصة "إكس" "اليوم، وبالتعاون مع رئيس وزراء فيجي ستيفيني رابوكا، افتتحنا سفارة فيجي في القدس"

وأضاف نتنياهو: " رئيس الوزراء، أنت تدرك حقيقة يجب على الجميع أن يدركوها وهي أن القدس كانت عاصمتنا منذ 3000 عام، منذ أيام الملك داود.. مرحباً بك في المنزل يا صديقي. مرحباً بكم في القدس"، وفق زعمه.

وقال بيان مكتب نتنياهو، إن رابوكا الذي يشغل منصب وزير خارجية فيجي أيضا، دعا رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي إلى زيارة بلاده.

وكانت فيجي، من بين الدول التي امتنعت عن التصويت في الأمم المتحدة على "إعلان نيويورك" الذي يهدف إلى إقرار حل الدولتين.

وحاليا، تمتلك 6 دول سفارات في مدينة القدس وهي: الولايات المتحدة، باراجوي، كوسوفو، جواتيمالا، هندوراس، وبابوا غينيا الجديدة.