أمريكا تصنف 4 جماعات مسلحة متحالفة مع إيران كمنظمات إرهابية

ترجمة- عبدالله محمود:

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، عن تصنيف مجموعات حركة النجباء، وكتائب سيد الشهداء، وحركات أنصار الله العوفية، وكتائب الإمام علي كمنظمات إرهابية أجنبية.

منظمة HAN

وصنفت الخارجية الأمريكية منظمة هان وأمينها العام أكرم الكابي كإرهابيين عالميين محددين بشكل خاص في عام 2019، مشيرة إلى أنها تأسست في 2013، وتعهدت علناً بالولاء لإيران والمرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.

كتائب سيد الشهداء (KSS)

وقالت الخارجية إن كتائب سيد الشهداء وأمينها العام هاشم فينيان رحيم السراجي، هدد الولايات المتحدة وأعلن دعم إيران بالتدريب والتمويل والأسلحة المتطورة.

حركة أنصار الله العوفية (HAAA)

وأشارت وزارة الخارجية إلى أن حركة أنصار الله العوفية، وأمينها العام حيدر مزهر ملك السعيدي، شاركوا في هجوم الطائرات بدون طيار الذي هاجم البرج 22 في الأردن عام 2024، وأسفر عن مقتل ثلاثة من أفراد الخدمة الأمريكية.

كتائب الإمام علي (KIA)

صنفت وزارة الخارجية كتائب الإمام علي كمنظمات إرهابية، لشنه هجمات تستهدف المنشآت العسكرية والدبلوماسية الأمريكية بالإضافة إلى المشاريع التجارية، كما سهلت عمليات ضد القوات الأمريكية في العراق ولبنان.

كتائب حزب الله (KH)

وفي وقت سابق، صنفت الخارجية الأمريكية كتائب حزب الله على أنها منظمات إرهابية، بسبب أعلن مسؤوليتها عن العديد من الهجمات ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق.

عصائب أهل الحق (AAH)

وفي عام 2020 صنفت وزارة الخارجية عصائب أهل الحق على أنها منظمة أرهابية، بعدما أعلنت مسؤوليتها عن آلاف الهجمات ضد القوات الأمريكية وقوات التحالف، بما في ذلك الهجوم على مقر مقاطعة كربلاء الذي أدى إلى أسر وقتل خمسة جنود أمريكيين.