عبد العاطي يُطلع نظيره الإسباني على نتائج قمة الدوحة

القاهرة - (د ب أ)

أطلع وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبدالعاطي، نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس على نتائج القمة العربية الإسلامية الطارئة التي عقدت يوم الاثنين بالدوحة، مؤكداً رفض مصر القاطع لانتهاك إسرائيل لسيادة الدول العربية الشقيقة.

ويأتي لقاء وزير الخارجية المصري بنظيره الإسباني في إطار زيارة ملك إسبانيا فيليبي السادس لمصر اليوم الأربعاء.

وثمن عبدالعاطي، في لقائه بالوزير الإسباني بالقاهرة اليوم الأربعاء، المواقف الإسبانية الداعمة لمصر داخل الاتحاد الأوروبى، مؤكداً التطلع لمواصلة ذلك الدعم في مختلف المؤسسات الأوروبية لاسيما مع توافق مواقف البلدين الرامية لإنهاء الصراعات وإرساء دعائم الأمن والاستقرار الإقليميين.

وعلى صعيد العلاقات بين البلدين، رحب عبدالعاطي بالتعاون الثنائي مع إسبانيا في المجالات الاستثمارية المختلفة،

ورحب الوزير المصري بانخراط الشركات الإسبانية في مشروعات قطاع الطاقة وإنتاج الهيدروجين الأخضر، مؤكدا أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة ومنها السياحة والتعليم، وكذا ملف الهجرة ومكافحة الإرهاب.

وأشاد عبد العاطي خلال اللقاء بما وصلت إليه العلاقات بين مصر وإسبانيا والتي تم ترفيعها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، مرحباً بالزيارة التاريخية لملك وملكة إسبانيا إلى مصر والتي تعكس عمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين.