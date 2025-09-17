إعلان

وسط خلافات الرسوم الجمركية.. ترامب يجري اتصالًا "رائعًا" مع مودي

10:18 ص الأربعاء 17 سبتمبر 2025

مد الرئيس الاميركي دونالد ترامب اواصر علاقة دافئة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

واشنطن - (د ب أ)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه تحدث مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في خطوة تفتح الباب امام إمكانية تهدئة حدة التوترات بين واشنطن ونيودلهي في ظل الخلافات الحادة بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية على المنتجات الهندية ومشتريات الهند من النفط الروسي، رغم العقوبات الأمريكية المفروضة على موسكو.

وقال ترامب عبر منصة التواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، إنه أجرى اتصالا "رائعا" مع القائد الهندي وتمنى له عيد ميلا سعيد.

وأضاف أن مودي: "إنه يقوم بعمل ضخم، ناريندرا، شكرا على دعمك لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا".

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن هذا الاتصال جاء في الوقت الذي استأنف فيه البلدان المحادثات التجارية هذا الأسبوع، وهي المحادثات التي وصفها الجانبان بالإيجابية، حيث يحاولان إعادة تهيئة العلاقات الثنائية بعد قرار الرئيس ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الواردات الهندية للسوق الأمريكية، منها 25% رسوما عقابية بسبب شراء نيودلهي النفط الروسي.

من ناحيته، غرد مودي في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس إنه يدعم مبادرات ترامب "للوصول إلى حل سلمي للصراع الأوكراني".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ترامب ناريندرا مودي واشنطن الرسوم الجمركية الأمريكية المنتجات الهندية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

موعد تشغيل المرحلة الثانية من الأتوبيس الترددي BRT - خاص
تراجع الحرارة وشبورة صباحية وأمطار خفيفة على السواحل
بين السياسة والاقتصاد.. ماذا قال "مدبولي" لرؤساء تحرير الصحف والمواقع؟