إعلان

قرار جديد من ترامب بشأن تطبيق "تيك توك"

11:09 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

قرار جديد من ترامب بشأن تطبيق "تيك توك"

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

مدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المهلة النهائية لحظر تطبيق التواصل الاجتماعي تيك توك في الولايات المتحدة إذا لم يتم بيعه إلى شركة غير صينية، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق مع الصين لاستمرار عمل التطبيق.

وستكون هذه هي المرة الرابعة التي يتجاهل فيها ترامب قرار حظر التطبيق الصيني، ويمدد الموعد النهائي لإغلاق تيك توك، ووقع ترامب أمرا تنفيذيا لإبقاء تيك توك قيد التشغيل، بعد يوم من إعلانه التوصل إلى اتفاق إطاري مع الصين لإبقائه قيد التشغيل.

وردا على سؤال عن الاتفاق الإطاري الذي أعلنه أمس، قال ترامب إنه سيناقش وضع تيك توك مع الرئيس الصيني شي جين بينج يوم الجمعة.

وقال إن هناك شركات تريد شراء تطبيق التواصل الاجتماعي الذي تملكه شركة "بايت دانس" الصينية وإنه سيتم قريبا الإعلان عن التفاصيل الخاصة بالشركات الراغبة في الشراء.

وقال ترامب وهو يغادر البيت الأبيض مع زوجته، السيدة الأولى ميلانيا ترامب، في زيارة دولة إلى المملكة المتحدة "أكره أن أرى تبديد قيمة كهذه".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تيك توك حظر تيك توك دونالد ترامب
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بين السياسة والاقتصاد.. ماذا قال "مدبولي" لرؤساء تحرير الصحف والمواقع؟