قرار جديد من ترامب بشأن تطبيق "تيك توك"

وكالات

مدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المهلة النهائية لحظر تطبيق التواصل الاجتماعي تيك توك في الولايات المتحدة إذا لم يتم بيعه إلى شركة غير صينية، وذلك بعد التوصل إلى اتفاق مع الصين لاستمرار عمل التطبيق.

وستكون هذه هي المرة الرابعة التي يتجاهل فيها ترامب قرار حظر التطبيق الصيني، ويمدد الموعد النهائي لإغلاق تيك توك، ووقع ترامب أمرا تنفيذيا لإبقاء تيك توك قيد التشغيل، بعد يوم من إعلانه التوصل إلى اتفاق إطاري مع الصين لإبقائه قيد التشغيل.

وردا على سؤال عن الاتفاق الإطاري الذي أعلنه أمس، قال ترامب إنه سيناقش وضع تيك توك مع الرئيس الصيني شي جين بينج يوم الجمعة.

وقال إن هناك شركات تريد شراء تطبيق التواصل الاجتماعي الذي تملكه شركة "بايت دانس" الصينية وإنه سيتم قريبا الإعلان عن التفاصيل الخاصة بالشركات الراغبة في الشراء.

وقال ترامب وهو يغادر البيت الأبيض مع زوجته، السيدة الأولى ميلانيا ترامب، في زيارة دولة إلى المملكة المتحدة "أكره أن أرى تبديد قيمة كهذه".