ترامب: أمريكا اتخذت إجراءات ضد سفينة ثالثة من فنزويلا

واشنطن - (د ب أ)

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة أخرجت ثلاث سفن من الخدمة في خضم الصراع مع فنزويلا.

وبعد يوم واحد من قتل الولايات المتحدة ثلاثة أشخاص من فنزويلا خلال هجوم على سفينة، قال ترامب إنها كانت تنقل المخدرات، وصرح للصحفيين إنه تم تدمير ثلاث سفن، لكن الصور التي تم إصدارها كانت خاصة بحادثتين فقط.

ولم يقدم ترامب أي تفاصيل أخرى حول الإجراءات التي تم اتخاذها ضد سفينة ثالثة.

وردا على سؤال عن الرسالة إلى يوجهها إلى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، أجاب ترامب بأنه يتعين على نظيره الفنزويلي التوقف عن إرسال عصابة المخدرات "ترين دي أراجوا" إلى الولايات المتحدة.

وتصنف الحكومة الأمريكية العصابة كمنظمة إرهابية أجنبية.

وفي أوائل سبتمبر، قتل الجيش الأمريكي 11 شخصا في ضربة ضد سفينة يشتبه أنها كانت تحمل المخدرات في منطقة البحر الكاريبي، وفقا لمسؤولين أمريكيين.