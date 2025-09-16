نتنياهو: لم أظن أن قطر في صفنا أو محايدة.. وظننا أننا قد نستخدمها

وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه اتخذ مع المجلس المصغر (الكابينت) قرار القيام بعملية في قطر، مشيرًا إلى أن ذلك من مسؤوليته ولم يُشرك البيت الأبيض في هذا القرار.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان إعلامي، "لم أظن قط أن قطر في صفنا أو محايدة وظننا في مرحلة ما أننا نستطيع استخدامها".

وأشار قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إن حكومته اتخذت القرار بالضربة في قطر ونفذتها، وأن هناك من تحفظ على كل عملية قام بها جيش الاحتلال الإسرائيلي و"هذا طبيعي لكن في النهاية هناك إنجازات حققناها".

وأكد نتنياهو، إلى أنه انتقد قطر كثيرا وعبر عن ذلك خلال الحرب وكان يمكن أن تمارس مزيدا من الضغط على حماس، مضيفا "من حقنا أن نهاجم عناصر تشن علينا هجمات وهذا ما فعلناه".

وأوضح رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، أن "ما زلنا نتحقق من نتيجة الهجمة على قطر"، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعاه للقائه بعد خطابه المرتقب في الأمم المتحدة بعد أسبوعين.