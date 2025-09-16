الاتحاد الأوروبي يدعو ألمانيا لدعم العقوبات التجارية على إسرائيل

بروكسل - (د ب أ)

دعت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس اليوم الثلاثاء ألمانيا إلى دعم خطط فرض عقوبات تجارية على إسرائيل أو اقتراح تدابير بديلة للضغط عليها.

وتعتزم المفوضية الأوروبية تقديم اقتراح بفرض عقوبات إضافية ضد إسرائيل بسبب إجراءاتها في قطاع غزة غد الأربعاء.

وقالت متحدثة باسم المفوضية للصحفيين في بروكسل اليوم الثلاثاء، بأن الإجراءات المقترحة سوف تشمل تعليق بعض المزايا التجارية، التي تندرج في إطار اتفاق بين الجانبين، وليس من الواضح حتى الآن ما إذا كان الاقتراح سيحظى بالدعم المطلوب من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وأخفق اقتراح سابق لتعليق تمويل الأبحاث حتى الآن في الحصول على دعم كاف. وتعارض ألمانيا اتخاذ مثل هذه الخطوة.

وقالت كالاس في مقابلة مع قناة "يورونيوز" "إذا اتفقنا على أن الوضع غير مقبول مطلقا، ونريد من الحكومة الإسرائيلية تغيير المسار، فماذا يمكننا أن نفعل من أجل تحقيق ذلك؟".

وتابعت أن أي شخص لا يدعم الإجراءات المقترحة ردا على تصرفات إسرائيل في قطاع غزة يجب أن يقترح بدائل، مشيرًة إلى أن العقوبات التجارية المزمعة ستكون مكلفة جدا لإسرائيل.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أشارت إلى مثل هذه الخطط الأسبوع الماضي، وأقرت بأنها تدرك أنه سيكون من الصعب الحصول على أغلبية مؤيدة لها نظرا لأن التكتل منقسم بشكل كبير حول كيفية الرد على انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في غزة.

ومن المتوقع أيضًا أن تشمل الإجراءات الإضافية وقف المدفوعات من صندوق الاتحاد الأوروبي للتعاون الدولي.

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي يشن فيه الجيش الإسرائيلي هجومه البري الواسع على مدينة غزة.

وقال متحدث باسم كالاس في وقت سابق: "لقد حث الاتحاد الأوروبي إسرائيل مرارا على عدم تكثيف عمليتها في مدينة غزة. إن التدخل العسكري سيؤدي إلى المزيد من الدمار والموت والنزوح"، وتابع: "لقد كنا واضحين بشأن أن هذا سيفاقم من الوضع الإنساني الكارثي بالفعل كما سيعرض حياة الرهائن للخطر. لقد حان الوقت لكسر دائرة العنف والدمار والمعاناة ".







