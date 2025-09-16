إعلان

نتنياهو: نعمل في مدينة غزة بهدف هزيمة العدو وإجلاء السكان في الوقت نفسه

06:40 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

بنيامين نتنياهو

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن القوات الإسرائيلية تواصل عملياتها داخل مدينة غزة بهدف "هزيمة العدو وإجلاء السكان في الوقت نفسه"، مشيراً إلى خطوات لتمكين إجلاء المدنيين وفصلهم عن عناصر مسلحة، في وقت نفذت فيه طائرات تابعة للجيش غارات أعلنت إسرائيل أنها استهدفت ميناء الحُديدة في اليمن.

وقال نتنياهو، في تصريح مقتضب، إن القوات تتحرك بالتوازي في مدينة غزة وإن الحكومة "تبذل حالياً جهوداً لفتح طرق إضافية لتسهيل إجلاء سكان غزة بشكل أسرع وفصلهم عن عناصر حماس".

وفي هذا السياق، صرح متحدث باسم جماعة الحوثي في اليمن أنه تم تفعيل الدفاعات الجوية بعد أن شنت إسرائيل هجوما جويا على البلاد، مضيفًا: "دفاعاتنا الجوية تواجه حاليا الطائرات الإسرائيلية التي تشن عدوانا على بلادنا".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بنيامين نتنياهو احتلال غزة حماس اجلاء سكان غزة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بين السياسة والاقتصاد.. ماذا قال "مدبولي" لرؤساء تحرير الصحف والمواقع؟
شعبة الذهب: عيار 21 يقفز لأعلى مستوى منذ أبريل ونتوقع وصوله لـ5 آلاف جنيه