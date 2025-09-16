وكالات

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن القوات الإسرائيلية تواصل عملياتها داخل مدينة غزة بهدف "هزيمة العدو وإجلاء السكان في الوقت نفسه"، مشيراً إلى خطوات لتمكين إجلاء المدنيين وفصلهم عن عناصر مسلحة، في وقت نفذت فيه طائرات تابعة للجيش غارات أعلنت إسرائيل أنها استهدفت ميناء الحُديدة في اليمن.

وقال نتنياهو، في تصريح مقتضب، إن القوات تتحرك بالتوازي في مدينة غزة وإن الحكومة "تبذل حالياً جهوداً لفتح طرق إضافية لتسهيل إجلاء سكان غزة بشكل أسرع وفصلهم عن عناصر حماس".

وفي هذا السياق، صرح متحدث باسم جماعة الحوثي في اليمن أنه تم تفعيل الدفاعات الجوية بعد أن شنت إسرائيل هجوما جويا على البلاد، مضيفًا: "دفاعاتنا الجوية تواجه حاليا الطائرات الإسرائيلية التي تشن عدوانا على بلادنا".