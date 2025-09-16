المفوضية الأوروبية تعتزم طرح اقتراح بفرض عقوبات جديدة ضد إسرائيل

بروكسل - (د ب أ)

أعلنت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء، أن المفوضية بصدد تقديم اقتراح بفرض عقوبات إضافية ضد إسرائيل بسبب إجراءاتها في قطاع غزة يوم غد الأربعاء.

وقالت المتحدثة للصحفيين في بروكسل اليوم الثلاثاء، بأن الإجراءات المقترحة سوف تشمل تعليق بعض المزايا التجارية، التي هي جزء من اتفاق بين الجانبين، مشيرًا إلى أنه ليس من الواضح حتى الأن ما إذا كان الاقتراح سيحظى بالدعم المطلوب من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

وأخفق اقتراح سابق لتعليق تمويل الأبحاث حتى الآن في الحصول على دعم كاف، وتعارض ألمانيا اتخاذ مثل هذه الخطوة.

وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أشارت إلى مثل هذه الخطط الأسبوع الماضي، وأقرت بأنها تدرك أنه سيكون من الصعب الحصول على أغلبية مؤيدة لها نظرا لأن التكتل منقسم بشكل كبير حول كيفية الرد على انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في غزة.

ومن المتوقع أيضًا أن تشمل الإجراءات الإضافية وقف المدفوعات من صندوق الاتحاد الأوروبي للتعاون الدولي، ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي يشن فيه الجيش الإسرائيلي هجومه البري الواسع على مدينة غزة.