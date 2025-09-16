إعلان

الجيش الإسرائيلي يطالب بإخلاء ميناء الحديدة استعدادًا لمهاجمته

03:08 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

ميناء الحديدة اليمني

وكالات

وجه الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إنذارًا عاجلًا إلى كل الموجودين في ميناء الحديدة في اليمن.

ودعا المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الموجودين في ميناء الحديدة والسفن الراسية فيه إلى إخلائه بشكل فوري.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه سيهاجم ميناء الحديدة في اليمن خلال الساعات المقبلة.

ويتزامن ذلك مع العملية العسكرية الواسعة في غزة، إذ كثف الجيش الإسرائيلي -فجر اليوم الثلاثاء- قصفه الجوي والبري على المدينة تزامنًا مع نسف مبان سكنية شمالي المدينة، ووجه إنذارًا لجميع سكان منطقتي ميناء غزة وحي الرمال بالإخلاء والنزوح جنوب القطاع، في حين استشهد 68 فلسطينيَا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ الفجر.

ميناء الحديدة جيش الاحتلال اليمن
