قطر توجه رسالة لنتنياهو: خرق القانون الدولي دون حساب لن يستمر

وكالات

قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، إن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بحث مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الهجوم الإسرائيلي على العاصمة الدوحة والحرب على غزة.

ووجه الأنصاري رسالة لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مفادها أن خرق القانون الدولي دون حساب لن يستمر.

وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية، إن المفاوضات لا تبدو واقعية الآن لأن نتنياهو يريد اغتيال كل من يتفاوض معه ويقصف دولة الوساطة.

ويوم الثلاثاء الماضي، نفذت إسرائيل هجومًا باسم "قمة النار" استهدف قيادة حركة حماس في العاصمة القطرية الدوحة، أثناء اجتماعهم لمناقشة المقترح الأمريكي الأخير لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث يستخدم قادة الحركة الدوحة منذ سنوات كمقر سياسي خارج غزة.