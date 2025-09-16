كاتس يهدد بتدمير غزة إذا لم تطلق حماس سراح الأسرى

وكالات

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إنه إذا لم تطلق حركة حماس سراح الأسرى وتسلم سلاحها "فسوف ندمر مدينة غزة".

وحرض وزير الدفاع الإسرائيلي بتكثيف العملية العسكرية في غزة، قائلًا: "يجب التحرك بكل قوة في غزة لإلحاق الضرر بالعدو من أجل حماية جنودنا".

وكثف الجيش الإسرائيلي -فجر اليوم الثلاثاء- قصفه الجوي والبري على مدينة غزة تزامنًا مع نسف مبان سكنية شمالي المدينة، ووجه إنذارًا لجميع سكان منطقتي ميناء غزة وحي الرمال بالإخلاء والنزوح جنوب القطاع، في حين استشهد 68 فلسطينيَا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ الفجر.