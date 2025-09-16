إعلام عبري: إسبانيا أصبحت خامس دولة تلوح بمقاطعة "يوروفيجن"

وكالات

قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن إسبانيا أصبحت خامس دولة تلوح بمقاطعة "يوروفيجن 2026" بعد هولندا وسلوفينيا وأيسلندا وأيرلندا.

وفي وقتٍ سابق، قال وزير الثقافة الإسباني إرنست أورتاسون، إن بلاده لا ينبغي لها المشاركة في مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن 2026" إذا لم تُستبعد إسرائيل منها.

يذكر أن إسرائيل شاركت في المسابقة بنسخة العام 2025، وفازت ممثلتها يوفال رفائيل بالمركز الثاني.

وعلى الرغم من التهديدات بالمقاطعة من العديد من الدول، لا تزال إسرائيل تعتزم المشاركة في مسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن 2026.

وقال جولان جوتشباز، الرئيس التنفيذي لهيئة البث الرسمية الإسرائيلية "كان" المشاركة في مسابقة يوروفيجن: "لا يوجد سبب يمنع إسرائيل من أن تكون جزءا مهما من هذا الحدث الثقافي، الذي لا يمكن أن يصبح سياسيا"، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية أمس الاثنين.