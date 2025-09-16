إعلان

إعلام عبري: إسبانيا أصبحت خامس دولة تلوح بمقاطعة "يوروفيجن"

02:34 م الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

إسرائيل

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن إسبانيا أصبحت خامس دولة تلوح بمقاطعة "يوروفيجن 2026" بعد هولندا وسلوفينيا وأيسلندا وأيرلندا.

وفي وقتٍ سابق، قال وزير الثقافة الإسباني إرنست أورتاسون، إن بلاده لا ينبغي لها المشاركة في مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن 2026" إذا لم تُستبعد إسرائيل منها.

يذكر أن إسرائيل شاركت في المسابقة بنسخة العام 2025، وفازت ممثلتها يوفال رفائيل بالمركز الثاني.

وعلى الرغم من التهديدات بالمقاطعة من العديد من الدول، لا تزال إسرائيل تعتزم المشاركة في مسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن 2026.

وقال جولان جوتشباز، الرئيس التنفيذي لهيئة البث الرسمية الإسرائيلية "كان" المشاركة في مسابقة يوروفيجن: "لا يوجد سبب يمنع إسرائيل من أن تكون جزءا مهما من هذا الحدث الثقافي، الذي لا يمكن أن يصبح سياسيا"، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية أمس الاثنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إسرائيل يوروفيجن 2026 أيسلندا أيرلندا إرنست أورتاسون
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

مدبولي: ندرس ما يُقال حول "إسرائيل الكبرى" ونستعد بخطط مواجهة
شعبة الذهب: عيار 21 يقفز لأعلى مستوى منذ أبريل ونتوقع وصوله لـ5 آلاف جنيه
"إسرائيل عدو".. ما دلالات خطاب السيسي في قمة الدوحة؟
شعبة الدواجن تتوقع تراجع أسعار الفراخ لـ55 جنيهاً خلال 3 أشهر لهذا السبب
الكهرباء تبدأ استبدال 3 أنواع عدادات قديمة بمسبقة الدفع وحملة على الشقق المغلقة