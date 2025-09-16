المدير العام لصحة غزة: نحو مليون فلسطيني لا يزالون صامدين

وكالات

قال المدير العام لصحة غزة للجزيرة إن نحو مليون فلسطيني لا يزالون صامدين في مدينة غزة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي الضغط على سكان مدينة غزة، من الجهات الشرقية والشمالية والجنوبية من خلال التقدم البري وتفجير الروبوتات المفخخة والسيطرة النارية بالقصف المدفعي والطائرات المسيرة، بالإضافة إلى استهداف المباني السكنية في جميع مناطق مدينة غزة، وذلك بهدف التعجيل بتهجير السكان.

وكثف الجيش الإسرائيلي ، فجر اليوم الثلاثاء، هجماته الجوية والمدفعية على مدينة غزة، في واحدة من أعنف موجات القصف منذ أشهر، ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف المدنيين بينهم نساء وأطفال، وفقا لمصادر طبية محلية.

وتحدث شهود عيان عن حزام ناري يفرضه الجيش الإسرائيلي في محيط منطقة السفينة غرب المدينة، إضافة إلى تمركز عسكري ثابت قرب بركة الشيخ رضوان شمال غزة منذ أيام، دون تسجيل تقدم بري واسع.

ووفق شهادات أخرى، يستخدم الجيش قنابل ثقيلة أحدثت دمارا واسعا وحرائق في مناطق مكتظة بالسكانرهم في الأحياء الغربية، لكي يجبرهم على النزوح إلى وسط وجنوب القطاع.ش