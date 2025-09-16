بن غفير: حان وقت الحسم في غزة

وكالات

أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، اليوم، عن ما أسماه "بدء وقت الحسم" في غزة.

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن مسؤولين عسكريين، أن الجيش الإسرائيلي يستعد قريبًا للبدء في العملية البرية في مدينة غزة، في حين قالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إن رئيس الأركان إيال زامير عقد الاثنين اجتماعًا أخيرًا قبيل بدء هذه العملية.

وكان زامير قال إن قواته ماضية في تكثيف القتال في غزة ضمن المرحلة الثانية من عملية "عربات جدعون".

وأضاف زامير، في كلمة له أمس الاثنين، في مراسم تكريم للضباط "المتميزين"، أن إسرائيل ستلاحق مقاتلي حماس في كل مكان وزمان وبكل طريقة حتى تقويض الحركة وإخضاعها.

وكثف الجيش الإسرائيلي -فجر اليوم الثلاثاء- قصفه الجوي والبري على مدينة غزة تزامنًا مع نسف مبان سكنية شمالي المدينة، ووجه إنذارًا لجميع سكان منطقتي ميناء غزة وحي الرمال بالإخلاء والنزوح جنوب القطاع، في حين استشهد 60 فلسطينيَا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر الاثنين.