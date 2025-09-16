إعلان

بن غفير: حان وقت الحسم في غزة

10:42 ص الثلاثاء 16 سبتمبر 2025

إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، اليوم، عن ما أسماه "بدء وقت الحسم" في غزة.

وفي وقت سابق، نقلت صحيفة "هآرتس" العبرية عن مسؤولين عسكريين، أن الجيش الإسرائيلي يستعد قريبًا للبدء في العملية البرية في مدينة غزة، في حين قالت القناة الـ12 الإسرائيلية، إن رئيس الأركان إيال زامير عقد الاثنين اجتماعًا أخيرًا قبيل بدء هذه العملية.

وكان زامير قال إن قواته ماضية في تكثيف القتال في غزة ضمن المرحلة الثانية من عملية "عربات جدعون".

وأضاف زامير، في كلمة له أمس الاثنين، في مراسم تكريم للضباط "المتميزين"، أن إسرائيل ستلاحق مقاتلي حماس في كل مكان وزمان وبكل طريقة حتى تقويض الحركة وإخضاعها.

وكثف الجيش الإسرائيلي -فجر اليوم الثلاثاء- قصفه الجوي والبري على مدينة غزة تزامنًا مع نسف مبان سكنية شمالي المدينة، ووجه إنذارًا لجميع سكان منطقتي ميناء غزة وحي الرمال بالإخلاء والنزوح جنوب القطاع، في حين استشهد 60 فلسطينيَا في غارات إسرائيلية على القطاع منذ فجر الاثنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إيتمار بن غفير غزة جيش الاحتلال
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

شعبة الدواجن تتوقع تراجع أسعار الفراخ لـ55 جنيهاً خلال 3 أشهر لهذا السبب
الكهرباء تبدأ استبدال 3 أنواع عدادات قديمة بمسبقة الدفع وحملة على الشقق المغلقة
بعد ساعات من قمة الدوحة.. إسرائيل تجتاح مدينة غزة
قفزة في سعر الذهب اليوم في مصر